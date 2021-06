Omnisports - Amputée d’une jambe, elle bat un record de l’exercice de la chaise

Initiative pour l’inclusion

Ce résultat s’inscrit dans une nouvelle initiative de l’instance internationale qui répertorie les records. Celle-ci veut accorder plus d’inclusion aux personnes souffrant de handicap. Le Guinness World Record a ainsi ouvert 23 catégories de classification pour les personnes présentant des déficiences physiques, intellectuelles et visuelles, qui s’appliqueront à tous les records de sport, de force et de «voyage».