À Amsterdam, pour se faire tatouer un Rembrandt, on va au musée

Plusieurs dizaines de tatouages différents sont proposés aux visiteurs de la Maison Rembrandt, ancienne résidence du peintre reconvertie en musée. L’éléphant Hansken, désormais porté par Lilian, avait voyagé à travers les foires et jardins d’Europe et été peint par Rembrandt à Amsterdam. Sont également proposés des moulins, des autoportraits, des personnages d’œuvres et même la signature du peintre de «La Ronde de nuit».

Entre 100 et 250 euros le tattoo

C’est l’artiste néerlandais, très connu dans le monde du tatouage sous le nom de Hanky Panky, qui a réalisé l’éléphant sur l’épaule de Lilian. «Je me suis sentie très honorée d’être la première et d’être (tatouée) par Henk lui-même», s’enthousiasme celle-ci, responsable de la sécurité du Musée de la Maison Rembrandt.

Âgé de 71 ans, le tatoueur au look rock’n’roll raconte qu’un ancien confrère qualifiait les tatouages de «Rembrandt du pauvre». S’ils sont plus abordables qu’un tableau de maître, ils n’en sont pas «moins soigneusement exécutés et sélectionnés», souligne-t-il dans un communiqué, lui qui se targue d’avoir tatoué des membres du groupe des Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam et Motörhead.