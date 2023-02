Dealers et insécurité : Amsterdam va interdire le cannabis dans le Quartier rouge

La Ville d’Amsterdam a annoncé cette semaine l’interdiction à partir de mi-mai de fumer du cannabis dans les rues du Quartier rouge, connu pour ses nombreuses maisons closes et en proie à la criminalité et à des nuisances. La mesure, couplée à un renforcement des restrictions contre l’alcool et à une fermeture plus tôt le week-end des cafés, bars, restaurants et maisons closes, doit permettre de lutter contre «les énormes nuisances», a déclaré la municipalité dans un communiqué publié jeudi.