États-Unis : Amy Schumer a subi une ablation de l’utérus

La comédienne, atteinte d’endométriose, est passée sur le billard et pense que son hystérectomie lui changera la vie.

Amy Schumer s’est fait retirer l’utérus et l’appendice. La comédienne de 40 ans, qui avait déjà fait de la promo depuis un lit d’hôpital, a fait part de cette nouvelle sur Instagram, juste après l’intervention. Filmée par son mari sur un lit d’hôpital, elle a expliqué qu’elle avait subi une opération dans le but d’en finir avec l’endométriose. «Mon utérus est sorti. Le médecin a trouvé 30 foyers d’endométriose qu’il a retirés. Il a aussi retiré mon appendice parce que l’endométriose l’avait attaqué. Il y avait beaucoup de sang dans mon utérus, j’ai des douleurs et des gaz», a confié Amy.

Le lendemain, l’Américaine, maman d’un garçon de 2 ans dont elle avait fait changer le prénom, a déclaré qu’elle était vraiment très heureuse d’avoir subi une hystérectomie et qu’elle pensait que cela allait lui changer la vie. «Les femmes ont l’impression qu’elles doivent s’endurcir, mais ce sont des conneries. Nous avons le droit de vivre sans douleur», a-t-elle écrit.

Si Amy Schumer, qui avait partagé sa lutte pour tomber enceinte et documenté sa grossesse , a décidé de parler de son opération, c’est pour faire connaître l’endométriose, une maladie qui touche une femme sur dix dans le monde. «C’est quelque chose de vraiment douloureux et d’invalidant et vous n’êtes pas obligées de vivre avec», a-t-elle ajouté.

L’endométriose est une affection gynécologique dans laquelle la muqueuse qui tapisse l’utérus, l’endomètre, se développe en dehors de cet organe. «Ces derniers constituent des foyers d’endométriose et se situent le plus souvent dans le bas-ventre ou, plus rarement, sur d’autre organes», est-il indiqué sur le site des Hôpitaux Universitaires de Genève. Encore mal connue, cette maladie se caractérise par des douleurs, notamment durant les règles.