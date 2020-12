États-Unis : Amy Schumer se passionne pour une carotte

L’humoriste cherche par tous les moyens à préserver un légume «classé X» et demande des conseils à ses fans.

Comme toutes les personnes confinées, Amy Schumer doit trouver une occupation. Là où certains se mettent au tricot, regardent des séries sur les plateformes de streaming ou relisent les classiques de la littérature, l’humoriste de 39 ans a choisi une activité plus… originale. Elle a en effet décidé de s’occuper d’une carotte. Mais attention, pas une vulgaire carotte de supermarché. Non, celle d’Amy est très spéciale puisqu’elle a la forme de deux jambes et d’un pénis.

Seulement, une fois passée la joie d’être la propriétaire d’une carotte si spéciale, l’Américaine a réalisé qu’un légume ne pouvait pas vivre pour toujours. «Nous sommes inquiets parce que nous savons qu’elle va se dégrader et il faut que nous la préservions», a-t-elle dit. Elle a alors demandé à ses abonnés si certains d’eux avaient des informations sur la manière dont on pouvait «plâtrer ou bronzer» le légume: «Cette carotte devrait être à la Smithsonian Institution (ndlr: une institution de recherche scientifique fédérale américaine comprenant des musées et des centres de recherche). Elle ne doit pas mourir dans notre frigo.»