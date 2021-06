Los Angeles : Ana de Armas a retrouvé l’amour

L’actrice, qui était sortie avec Ben Affleck, roucoule désormais avec un séduisant homme d’affaires.

Ana de Armas a tourné la page sur sa romance d’une année avec Ben Affleck, qui s’est terminée en janvier 2021. Alors que l’acteur de 48 ans vient de se rabibocher avec son ex, Jennifer Lopez, la comédienne a elle aussi retrouvé l’amour. Selon Page Six, la Californienne de 33 ans sort depuis plusieurs mois avec Paul Boukadakis, un entrepreneur qui travaille notamment pour l’application de rencontres Tinder. L’ Américain de 37 ans a aussi été réalisateur et producteur de clips musicaux et de publicités.