«The Voice» : Ana Ka a voulu maigrir pour son fils

La candidate de «The Voice All Stars» a perdu 53 kilos pour pouvoir mieux s’occuper de son garçon de 6 ans.

Révélée en 2016 dans «The Voice», Ana Ka avait fait sensation dans la saison 5 du télécrochet. Pour son grand retour dans «The Voice All Stars», samedi 25 septembre 2021, sur TF1, la Française de 33 ans a encore marqué les esprits, et pas seulement pour ses performances vocales. Méconnaissable, la chanteuse est apparue très amincie. «Avant, j’étais un peu différente, voire très différente, a-t-elle confié en coulisses, avant de monter sur scène. J’avais une frange, je portais une combi grande taille… Mais j’ai perdu beaucoup de poids: 53 kilos. On ne va pas se mentir, c’est le poids d’une copine que j’ai perdu, que j’avais sur le dos depuis des années.»

Ana Ka, qui est maman d’un petit garçon de 6 ans, a pu se débarrasser de ses kilos en trop grâce à une opération chirurgicale qui consiste en l’ablation d’une partie de l’estomac. «J’ai voulu perdre du poids pour ma santé, a-t-elle confié dans «Gala». Tout allait bien dans mon métier tandis que j’étais ronde, mais je venais d’avoir un enfant, et un jour je me suis dit que je voulais lui courir derrière, faire ses lacets sans problème, puis aussi avoir du souffle sur scène. Je ne voulais pas que mon poids soit un obstacle à cela, à ma relation avec mon fils, alors j’ai pris une décision radicale, je me suis fait opérer. J’ai fait une sleeve. Je prône le fait d’être bien dans sa peau, mais pas au détriment de la santé.»

La chanteuse, qui continue l’aventure dans le programme après avoir conquis le coach Florent Pagny avec sa reprise du tube de Mylène Farmer, «XXL», se sent désormais mieux dans sa peau. «Je ne suis ni mince ni très grosse, alors c’est un peu plus compliqué pour les casteurs de savoir où me mettre, mais ça m’amuse, car, finalement, je suis juste moi, et en bonne santé», a-t-elle conclu.