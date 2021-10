Football féminin – Ana-Maria Crnogorcevic marque pour son anni, le Barça à la fête

Arsenal poursuit sur sa lancée

En Angleterre, le duel entre l’Aston Villa d’Alisha Lehmann et l’Arsenal de Lia Wälti et Noëlle Maritz a tourné en faveur des Gunners (0-4). Les Londoniennes confortent donc leur première place au classement , à égalité de points avec Tottenham mais au bénéfice d’une meilleure différence de buts (+14 à +5). Les trois Suissesses étaient titulaires au coup d’envoi. Chelsea, adversaire de Servette Chênois en Champions League, a pour sa part dominé Brighton 3-1 et occupe la 3e place, à 3 longueurs des coéquipières de la capitaine de l’équipe de Suisse.

Doublé d’Irina Pando

En Allemagne, le SC Freiburg de Riola Xhemaili et Svenja Fölmli a marqué son premier point de la saison en tenant en échec Wolfsburg, adversaire de Servette Chênois en Champions League (2-2). Les deux Suissesses ont été remplacées respectivement aux 73e et 57e minutes. Le Bayer Leverkusen s’est lui défait 0-3 du Werder Brême, grâce notamment à un doublé d’Irina Pando. L’attaquante zurichoise a inscrit ses deux premiers buts de l’exercice. La Bâloise Lara Marti est entrée en jeu à la pause lors de ce succès.

Le Paris FC se reprend

Sans la gardienne zurichoise Elvira Herzog, mais avec Rachel Rinast titulaire et Francesca Calo entrée dans les arrêts de jeu, le FC Cologne a pris l’eau contre le Bayern Munich (0-6). Au classement, les Bavaroises, qui ont réalisé un sans-faute, dominent le championnat avec deux longueurs d’avance sur Wolfsburg et Hoffenheim. Leverkusen suit juste derrière, avec trois unités de retard sur les premières.

Battu 4-0 par le PSG le week-end dernier, le Paris FC d’ Eseosa Aigbogun et de Coumba Sow a bien réagi en s’imposant 1-3 à Saint-Etienne. La Zurichoise et l’Appenzelloise ont joué jusqu’à la 88e et 60e minute. Il pointe au 3e rang, à 3 points de l’Olympique lyonnais, qui, sans la Genevoise Sally Julini, a triomphé de Bordeaux 1-4. Le PSG de Ramona Bachmann n’a pas joué ce week-end et compte également 3 unités de retard sur l’OL, mais avec un match de moins.