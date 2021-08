Succès : Ana Mena est la reine espagnole du streaming

La chanteuse connaît un succès monstre cette année avec ses singles. Elle est l’artiste féminine espagnole la plus streamée.

Le single «A un paso de la luna», interprété par le rappeur italien Rocco Hunt et Ana Mena, est un des plus grands tubes de l’été en Europe. Le succès de ce titre, 26e plus shazamé en Suisse le 18 août 2021, permet à la chanteuse révélée par l’émission de téléréalité «My Camp Rock 2», de Disney, d’être la deuxième artiste espagnole la plus streamée en 2021 dans le monde, toutes plateformes confondues. Seul le rappeur de Madrid C. Tangana fait mieux qu’elle… pour l’instant. L’un des derniers titres en date de Rocco Hunt et d’Ana Mena, publié en deux versions – une en espagnol, «Un beso de improviso», et une en italien, «Un bacio all’improvviso» –, s’envole également dans les charts.