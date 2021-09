Succès pour Anahy et Antony Trice dans The Voice

«The Voice All Stars» : Anahy et Antony Trice poursuivent l’aventure

Les deux talents romands de «The Voice All Stars» ont réussi leur audition à l’aveugle et se sont qualifiés pour les cross battles.

Les trois chanteurs romands engagés dans «The Voice All Stars» ont séduit au moins un des cinq coaches du télécrochet. Après Gjon’s Tears, qui a choisi d’intégrer l’équipe de Zazie , c’était au tour d’Anahy et d’Antony Trice de se présenter sur la scène de l’émission le 25 septembre 2021.

La première, qui n’avait pas vraiment réalisé qu’elle allait devoir repasser une audition à l’aveugle avant de se retrouver sur le plateau, a interprété «Mais je t’aime», de Camille Lellouche et Grand Corps Malade. Un choix judicieux pour la jeune Genevoise puisque Zazie et Florent Pagny se sont retournés. Et c’est avec le second qu’Anahy a décidé de poursuivre l’aventure.