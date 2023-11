Anaïs Camizuli a été violemment agressée en boîte de nuit

«Cette violence, je ne la supporte plus.» C’est par ce cri du cœur posté dimanche 12 novembre 2023 dans une story Instagram qu’Anaïs Camizuli, 35 ans, a raconté l’agression dont elle a été victime dans la nuit du 10 au 11 novembre, alors qu’elle buvait un verre avec des amis dans une boîte de nuit. «Je passais une très bonne soirée et un jeune homme a décidé d’en découdre avec moi. Beaucoup d’insultes, beaucoup de provocation. J’ai demandé au videur de le faire sortir. Quand je suis sortie pour rejoindre ma voiture, c’est là que ça a dégénéré», a-t-elle expliqué. Sans savoir pourquoi il s’en est pris à elle, la maman de Kessy, qu’elle a eue avec son ex-mari, a été passée à tabac par cet individu qui lui a cassé le nez. «La seule chose que je lui ai dite c’est: «Tu as frappé une femme, bravo. Maintenant je vais rentrer à la maison et je vais expliquer quoi à ma fille?» J’ai eu mal de ses coups, mais ce qui m’a fait le plus mal, c’est de savoir que ma fille allait me voir comme ça», s’est-elle souvenue.