France : Anaïs M., 18 ans, victime de la prostitution adolescente

Dans la nuit du 9 au 10 mai, le corps de la jeune fille a été abandonné sur un trottoir de banlieue parisienne par un client qui venait de la tuer.

Anaïs M. avait 18 ans, elle vivait avec sa mère et son frère à Dunkerque, adorait les chats et la musique. La nuit du 9 au 10 mai, son corps a été abandonné sur un trottoir de banlieue parisienne par un client qui venait de la tuer. «Anaïs avait le cœur sur la main. Elle était en CAP vente mais voulait s’orienter vers l’aide à la personne», raconte à l’AFP Manon (prénom modifié à sa demande), son amie depuis l’enfance.

Manon a découvert après sa mort qu’Anaïs «tapinait». La jeune fille «avait rencontré un garçon il y a quelques mois sur les réseaux et passait les trois quarts de son temps à Paris avec lui», explique-t-elle. «Je connais plusieurs filles qui font ça», «quand on rentre là-dedans ça a l’air dur d’arrêter», constate Manon, sans vraiment s’en émouvoir.

«Ces gros porcs»

Les semaines qui ont précédé sa mort, Anaïs s’était installée dans un hôtel près de l’aéroport de Roissy avec S., 22 ans, connu de la police pour vols, violences et agressions, confie une source proche de l’enquête. Dans la soirée du dimanche 9 mai, c’est lui qui alerte sa famille: il leur dit avoir déposé Anaïs «à Paris chez une amie» et ne plus avoir de nouvelles depuis. «Il lui avait envoyé plein de messages pour savoir si elle allait bien, elle ne répondait plus», relate Manon.

Cette dernière évoque aussi un message envoyé par Anaïs à sa mère, une photo où on voit ses cheveux, un lit, et ces mots: «Ils sont en train de me dépouiller ces gros porcs». En fait, ce soir-là, S. a déposé sa petite amie chez un client au Plessis-Trévise, une commune du Val-de-Marne. Ce jeune homme de 18 ans, sans aucun antécédent judiciaire, a été interpellé le 14 mai à son domicile en région parisienne, avant d’être mis en examen et placé en détention provisoire.