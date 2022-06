Anaïs Zwald dans le top 8 de Top Model Europe

«C’était long ces sept jours, d’autant plus que si on n’est pas dans le top 8, il est impossible de connaître son classement, avoue l’étudiante. En apprenant le résultat, j’ai versé ma petite larme. Je n’y croyais pas, c’était une belle surprise.»

De la finale, qui a démarré avec quatre heures de retard et s’est terminée à 1h du matin, Anaïs ne garde que de bons souvenirs, même si la journée a été éprouvante. «C’était une incroyable expérience, riche en émotions, en dépassement de soi et en rencontres, autant professionnelles qu’amicales», dit-elle, ajoutant qu’une demi-finaliste de Vendée (F) viendra lui rendre visite en Suisse durant l’été. La jeune femme précise en outre qu’elle a observé une grande solidarité entre tous les candidats. «Beaucoup plus que dans d’autres concours. Il y avait moins de jalousie et plus d’entraide», résume-t-elle.