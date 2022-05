Surveillance de l’épidémie : Analyse des eaux renforcée pour détecter toute reprise du Covid

Le système de surveillance de l’OFSP a été complété par un grand nombre de nouvelles stations d’épuration qui lui transmettent des échantillons.

Auparavant, seules six stations d’épuration participaient au programme de surveillance des eaux usées. Les analyses sont menées notamment par l’institut Eawag et l’EPFL, sur mandat de la Confédération. Désormais, ce seront une centaine de stations qui fourniront des échantillons à analyser, annonce l’OFSP mardi. Le but est de pouvoir détecter presque en temps réel d’éventuelles reprises locales de l’épidémie et l’apparition potentielle de nouveaux variants.