Cannes 2023: «Anatomie d’une chute» de Justine Triet remporte la Palme d'or

En recevant sa Palme d’or, Justine Triet a déclaré que le mouvement contre la réforme des retraites en France a été «nié de façon choquante». «Le pays a été traversé par une protestation historique extrêmement puissante et unanime de la réforme des retraites», a-t-elle déclaré. Elle a également dénoncé la «marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend» et qui est en train «de casser l’exception culturelle française».

L’acteur japonais Koji Yakusho, l’un des acteurs les plus célèbres dans son pays, a lui remporté le prix d’interprétation masculine pour son rôle dans «Perfect days» de Wim Wenders. Dans ce film du réalisateur de «Paris, Texas» (Palme d’or en 1984) il incarne Hirayama, un salarié des toilettes publiques de Tokyo, homme taiseux et solitaire, qui va peu à peu s’ouvrir aux autres.

Le plus radical reçoit le Grand Prix

Le réalisateur britannique Jonathan Glazer a remporté le Grand Prix pour «The Zone of Interest», qui reconstitue la vie de famille du commandant du camp d’extermination nazi d’Auschwitz, pour rappeler «la banalité du mal». Clinique et glaçant, «The Zone of Interest» était le film le plus radical de la compétition: en laissant le camp de la mort hors champ, il dénonce la capacité des êtres humains à continuer de vivre nonchalamment tout en côtoyant l’horreur.