Euro 2020 - Ancelotti: «Je vois l’Angleterre et l’Italie en finale»

« C’est la grande surprise et en même temps la nouveauté du tournoi. Parce qu’elle pratique un football offensif, sans aucun calcul, qu’elle a une organisation défensive qui a été testée et qu’elle a la jeunesse de son noyau dur qui garantit des courses et de l’enthousiasme», souffle le technicien italien dans les pages d’il Giornale.