Football: «La grandeur du Real, c’est qu’il ne baisse jamais les bras»

Football : Ancelotti: «La grandeur du Real, c’est qu’il ne baisse jamais les bras»

L’entraîneur madrilène a rendu hommage à la pugnacité de son équipe, éliminée à la 90e minute et qui a réussi à renverser la situation. Le Real affrontera Liverpool en finale de Ligue des champions.

Carlo Ancelotti: «Quand tout paraît perdu, ce club te donne la force de continuer, de lutter, d’y croire…» AFP

Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, a savouré la victoire et la qualification de son équipe (3-1 contre Manchester City, mercredi), au micro de Movistar+: «La vidéo que j’ai montrée avant de monter sur la pelouse, c’était une vidéo de toutes les remontées qu’on a déjà fait cette saison, qui sont au nombre de huit, a-t-il précisé. Et la vidéo terminait avec le message suivant : «Il en manque une.» Et on a réussi! La grandeur de ce club, c’est qu’il ne baisse jamais les bras. Quand tout paraît perdu, il te donne la force de continuer, de lutter, d’y croire. On a fait un bon match contre une grande équipe, on a puisé dans nos réserves pour égaliser, et l’emporter. Et quand tu égalises dans le final, c’est encore plus fou. Ça m’est déjà arrivé lors d’une finale contre Liverpool, ils étaient revenus sur nous à la fin du match, et ça n’avait pas fait du bien à notre dynamique (ndlr: c’était en 2005). Arriver en finale est déjà un succès. Maintenant, on est très proches de la gagner.»

Pour sa part, le gardien belge du Real, Thibaut Courtois, avait de la peine à y croire au micro de Canal+: «C’est encore plus dingue que les qualifications contre le Paris SG et Chelsea, car ça a duré jusqu’au dernier moment, jusqu’à la 90e et la 92e minute. Je crois que même à 1-0, on n’était pas très bien jusqu’à la 89e minute. Ils ont encore deux occasions, l’une que Ferland (Mendy) sauve sur la ligne, l’autre que je sauve du pied. Et d’un coup, l’égalisation arrive et on voit qu’ils ont peur. Je ne peux pas l’expliquer, c’est incroyable. Quand il y a 1-1 et que l’arbitre ajoute six minutes, tu sais que tout est possible. En prolongation, on savait qu’on était mieux qu’eux, qu’on avait le momentum. Tout le monde a tout donné, on savait qu’on pouvait gagner ce match. C’est incroyable. Déjà, être champion d’Espagne avec Madrid, samedi, et maintenant, vivre ça... C’est pour ça qu’on est joueur de foot. On rêve de clubs comme ça pour vivre des moments comme ça.»

Du côté de Manchester City, c’était évidemment la soupe à la grimace. Ainsi l’entraîneur Pep Guardiola a-t-il regretté cette folle fin de match devant les caméras de Movistar+ : «Quand on a été mieux dans le match, on était qualifiés pour la finale. On avait le match sous contrôle et eux ont commencé à jouer haut et ont réussi à marquer. J’ai l’expérience de savoir que nous n’étions pas encore en finale, mais on était proches. Ils sont capables d’écrire l’histoire, je l’ai déjà dit. Il faut les féliciter, comme Liverpool. On a eu du mal a rentrer dans le match, c’est un coup dur et c’est normal. Il nous a manqué un petit truc en première période, on n’a pas réussi à donner de la continuité. Et en seconde période, quand on était mieux, on a réussi à marquer. Et puis il y a eu ces deux minutes…»

Benzema rejoint Lewandowski Le capitaine et buteur du Real Madrid, Karim Benzema, a marqué mercredi son quinzième but de la saison en Ligue des champions contre Manchester City, et a rejoint du même coup Robert Lewandowski à la troisième place des buteurs historiques de la C1, avec 86 réalisations. L’international français a marqué sur penalty en prolongation, le but de la qualification contre City (95e), après avoir réussi un doublé (dont un penalty) à l’aller à Manchester (défaite des Madrilènes 4-3). Au classement de la saison, Benzema est en tête avec quinze buts, devant Lewandowski (13) dont l’équipe, le Bayern Munich, a été sortie en quarts de finale par Villarreal. Quant au classement des buteurs «historiques», Benzema et Lewandowski sont encore loin du duo de tête. Cristiano Ronaldo (140 buts) et Lionel Messi (125). Ligue des champions 2021/2022. Classement des buteurs: 1. Benzema (Real Madrid) 15 buts. 2. Lewandowski (Bayern Munich) 13. 3. Haller (Ajax Amsterdam) 11. 4. Salah (Liverpool) 8. 5. Mahrez (Manchester City) et Nkunku (RB Leipzig) 7. 7. Danjuma (Villarreal), Ronaldo (Manchester United), Mbappé (Paris SG), Nunez (Benfica), Sané (Bayern Munich) 6. 12. Mané (Liverpool), Messi (Paris SG), Firmino (Liverpool) et Rodrygo (Real Madrid) 5. Ligue des champions. Classement des buteurs depuis 1992/93: 1. Ronaldo (Manchester United) 140 buts. 2. Messi (Paris SG) 125. 3. Benzema (Real Madrid) 86 (+1) et Lewandowski (Bayern Munich) 86. 5. Raul 71. 6. van Nistelrooy 56. 7. Müller (Bayern Munich) 52. 8. Henry 50. 9. Ibrahimovic (AC Milan) 48 et Shevchenko 48.