Addiction: Ancien addict aux stéroïdes, il témoigne

Jaxon Tippet raconte sa descente aux enfers et comment il a mis sa santé en danger et failli perdre sa famille.

«Troubles érectiles, prise de poids et détérioration de la santé mentale sont des effets secondaires d’une addiction aux stéroïdes. Et moi, je les ai tous eus», confie Jaxon Tippet dans un épisode du podcast «Good Humans with Cooper Chapman», diffusé en juillet dernier.

Ancien addict aux stéroïdes, l’Australien de 27 ans – qui cumule les casquettes d’entraîneur particulier, influenceur et animateur de podcast – utilise ses différentes plateformes pour alerter les consommateurs de stéroïdes de leurs dangers. «Au fil du temps, j’ai commencé à sentir que ma santé se détériorait, raconte Jaxon Tippet à Cooper Chapman. J’étais très fatigué, mon teint était jaune, mes urines étaient très sombres, presque orange. Et je n’arrivais même plus à avoir une érection. C’était l’horreur.»

Une véritable descente aux enfers pour le jeune homme qui a été quitté par sa petite amie de l’époque et a failli perdre contact avec sa famille. Le déclic survient en 2017, lorsqu’il est arrêté par la police australienne en possession de plus de 250 comprimés de stéroïdes et de flacons de testostérone. Il avait également caché une seringue dans ses sous-vêtements. Jaxon Tippet échappe à la prison de justesse et doit s’acquitter d’une amende de 4000 dollars (3846 francs). «C’était le signe que je devais faire quelque chose de ma vie, explique-t-il. Pas seulement être en prison, pas seulement être un accro aux stéroïdes. Et quand j’ai aussi réalisé l’impact que ça avait sur mes parents, j’ai vraiment touché le fond.»