Football: Ancien espoir prometteur du foot suisse, il prend sa retraite à 27 ans

Il n’a que 27 ans, et pourtant il vient d’annoncer qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur professionnel. C’est par un long post sur Instagram que Shani Tarashaj a fait part de sa décision il y a quelques jours.

«C'est avec un œil qui rit et un œil qui pleure que je vous annonce que je dois mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel en raison de plusieurs blessures et maladies, a-t-il écrit. Je suis malgré tout extrêmement fier de pouvoir considérer la carrière mouvementée qui a été la mienne, malgré plusieurs coups durs.»

Il n’oublie pas de citer Grasshopper, son club formateur, qui lui a permis de faire ses premiers pas dans le monde du football professionnel. Il ajoute: «Mon transfert dans ce club historique de Premier League qu’est Everton et ma période à l’Eintracht Francfort sont et resteront inoubliables.»

Joueur double national suisse et kosovar, né à Hausen am Albis (ZH) le 7 février 1995, Shani Tarashaj a très vite été promis à un grand avenir. L’attaquant fait ses débuts en première équipe de Grasshopper lors de la saison 2014/15, à moins de 20 ans. Et il s’affirme rapidement comme un grand espoir du foot suisse, au point qu’Everton l’achète pour 4 millions d’euros en janvier 2016.