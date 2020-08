Vaud Ancien gendarme condamné pour abus d’autorité

Le quadragénaire avait joué les justiciers pour aider une prostituée dont il était client. Cette dernière a également été punie par la justice.

Prostituées, dealers, toxicos: les relations avec ces personnes sont toujours un peu compliquées pour les policiers et le risque de dérapage est réel. Pour l'avoir oublié, un caporal de la gendarmerie vaudois est désormais au bénéfice de l'aide sociale, après avoir été contraint de démissionner. Il a commis l’erreur de consulter des fichiers professionnels pour connaître la situation d'une prostituée illégale et, surtout, de s'être rendu sur son lieu de travail en brandissant sa plaque de police. Il voulait ainsi forcer la Dominicaine à rembourser 20’000 francs à une autre prostituée, que le gendarme fréquentait en tant que client. Cette dernière l'avait incité à l'aider à récupérer cet argent.

«Il a eu une attitude peu glorieuse aux débats et n'a pas encore saisi l'ampleur de ses agissements», a poursuivi la juge. Elle l'a reconnu coupable d'abus d'autorité et de violation du secret de fonction et l’a condamné à 210 jours-amende, avec sursis de deux ans.