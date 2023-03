Canton de Fribourg: Ancien président du gouvernement condamné pour violation du secret de fonction

Près d’un an après l’ouverture d’une procédure visant Georges Godel, ancien Conseiller d’Etat, et le journaliste Jean-Marc Angéloz après la parution du livre «Secrets et confidences d’un président», le Ministère public fribourgeois a annoncé, vendredi, la fin de l’instruction. «Des ordonnances pénales ont été prononcées le 23 mars 2023», a communiqué le procureur général Fabien Gasser. Georges Godel a été reconnu «coupable de violation du secret de fonction». Il a été sanctionné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende additionnelle de 2500 francs.