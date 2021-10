France : Ancienne victime d’erreur judiciaire, il écope de 16 ans de prison pour viol

Marc Machin, condamné en 2004 pour un meurtre qu’il n’avait pas commis avant d’être blanchi par la justice, a été reconnu coupable jeudi de l’agression sexuelle d’une jeune femme en 2018.

La cour a assorti cette peine d’une période de sûreté de huit ans et ordonné une mesure de suivi sociojudiciaire pendant cinq ans. Marc Machin a en outre été condamné à verser 25’000 euros de dommages et intérêts à la victime.

«Ma cliente est soulagée que ce soit terminé», a déclaré l’avocate de la partie civile, Me Audrey Dufau.

Trahi par son ADN

«Compte tenu du profil très particulier de l’accusé, cette peine semble faire la part des choses», a estimé Me Adrien Gabeaud, qui défend Marc Machin avec Me Élise Arfi.

Marc Machin, 39 ans, était jugé depuis lundi pour viol commis sous la menace d’une arme, extorsion avec arme, escroquerie, vol et violation de domicile.

Son procès s’est tenu à huis clos à la demande de la partie civile. Cette dernière, alors âgée de 22 ans, avait dénoncé le 21 avril 2018 à la police le viol dont elle avait été victime le matin même dans un appartement à Paris par un homme encagoulé qui la menaçait d’un couteau de cuisine, avant de la contraindre à effacer les traces du crime et de dérober sa carte bleue.

Condamné à tort, il est acquitté à son procès en révision

Marc Machin a passé à tort six ans et demi en prison pour l’affaire du Pont de Neuilly. Incarcéré en 2001 à l’âge de 19 ans, il avait été condamné trois ans plus tard à dix-huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre à coups de couteau de Marie-Agnès Bedot, une peine confirmée en appel.