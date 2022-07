Anciens bureaux changés en logements de luxe, à Genève

Genève : Anciens bureaux transformés en logements de luxe

En lieu et place de salles de conférence et de postes de travail, il y aura des salons et des chambres. Les anciens bureaux de la banque privée Lombard Odier, situés entre les numéros 16 et 22 de la rue de la Corraterie, au centre-ville, vont être changés en appartements haut de gamme. Ce type de reconversion reste rare malgré le vote des Genevois, en 2015, en faveur d’un assouplissent de la Loi sur les démolitions, transformations et rénovations (LDTR), qui visait à faciliter la réaffectation de locaux commerciaux en logements. Depuis sept ans, seuls 180 dossiers ont été acceptés par l’Etat.