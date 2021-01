Le Conseil fédéral entend renforcer davantage la politique de transfert et la protection des Alpes. Dans son rapport sur le sujet datant de 2019, il a approuvé un train de mesures pour transférer encore plus de marchandises de la route vers le rail. Ce faisant, il a notamment décidé de déclasser les camions plus anciens (ndlr: catégories Euro IV et Euro V) de la catégorie moyenne à la catégorie RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations) la plus chère. Cette mesure entrera en vigueur dès le 1er juillet prochain.