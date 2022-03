Série : «And Just Like That»: saison 2 confirmée

HBO Max a annoncé que la suite de «Sex and the City» reviendrait prochainement avec des épisodes inédits.

Malgré des critiques plutôt négatives et une première saison marqué par les accusations d’agression sexuelle contre Chris Noth (alias Mr. Big), «And Just Like That» se poursuit. Le service de streaming HBO Max a indiqué sur Twitter que la suite de «Sex and the City» avait été renouvelée pour une saison 2.