Voici Andi: un robot qui respire, frissonne et transpire

Que se passe-t-il dans le corps humain lors d’un coup de chaleur? Et comment s’en prémunir, sur une planète qui se réchauffe? Pour répondre à ces questions brûlantes, des chercheurs travaillent dans le sud-ouest des Etats-Unis avec un robot capable de respirer, frissonner et transpirer.

Mesurer la réaction d’un être humain

Son allure simple de mannequin pour crash-test masque des trésors de technologie. Sous son épiderme en fibre de carbone époxy, un réseau de capteurs connectés évalue la chaleur qui se diffuse dans le corps. Andi dispose également d’un système de refroidissement interne et de pores, pour lui permettre de respirer et de laisser perler la sueur. Le tout géré sur 35 zones thermiques indépendantes, afin de pouvoir répartir sa transpiration. Comme les humains, le robot sue ainsi plus du dos que des avant-bras.