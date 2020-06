Football

Andre Gray a la lutte antiraciste dans la peau

Le corps de l’attaquant de Watford est un véritable hommage aux héros des luttes pour les droits civiques, tout comme son discours qui s’inscrit dans leur suite.

Nelson Mandela, Muhammad Ali, Bob Marley, Malcolm X, Rosa Parks, Martin Luther King ou encore Tommie Smith. Toutes ces figures des luttes antiracistes et pour les droits civiques sont représentées sur le corps de l’attaquant de Watford Andre Gray. Cet hommage est normalement caché par son maillot. Mais avec la libération de la parole autour du mouvement Black Lives Matter, le buteur a décidé de joindre sa parole au combat et de s’exprimer dans la presse.

Un gouvernement «racialement biaisé»

Gray explique, comme pour le mouvement Black Lives Matter, que le racisme est systémique. «La façon dont le gouvernement est mis en place est raciale et les gens de ces communautés ne sont pas pris en charge. Le système est conçu pour qu’ils échouent», déclarait-il cette semaine au Times. Un système qui laisse sur la touche certaines franges de la population. Lui-même a dû batailler pour s’en sortir. En 2011, il avait été poignardé au visage dans une guerre de gang. Maintenant, il rend hommage à ces figures des luttes antiracistes: «Je pense que ma famille et moi ne serions pas ou nous sommes aujourd’hui si ce n’était pas pour des gens comme Martin Luther King et Malcolm X et tous les autres.»