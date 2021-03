Andrea Binotto: 3-0 pour Xamax, pas 1-1! Freshfocus

Andrea Binotto, votre avis après cette performance aboutie de votre équipe?

Je suis soulagé, ces trois points comptent énormément. Et puis, il y a la manière. L’équipe a été solide et elle est allée au bout de ses idées. On peut quasi parler de match référence.

Quasi? Donc pas complètement?

En termes d’occasions, de solidité défensive et de combativité, c’était une performance aboutie, et à ce titre, oui, on peut parler de match référence. Je suis très content de l’esprit de l’équipe et de sa solidité mentale. On sent qu’il y a quelque chose qui se met en place. Maintenant, j’aimerais bien que mes joueurs sachent un peu mieux gérer leur avantage, qu’ils fassent preuve d’un peu plus de sérénité dès le moment où ils mènent au score.

Pourtant, durant les premières minutes, on a eu l’impression que Schaffhouse vous étouffait…

Oui, on a eu un début de match compliqué. Il a fallu que l’équipe trouve ses marques. Schaffhouse est une équipe qui joue beaucoup de longs ballons verticaux, profitant en cela de la taille de ses attaquants. Face à ce style de jeu, le dilemme, c’est: est-ce qu’on presse haut, au risque de se faire prendre en contre par ces longs ballons, ou alors est-ce qu’on reste volontairement en bas? Il a fallu trouver le bon timing et on a eu besoin d’une quinzaine de minutes pour trouver la bonne solution.

Et puis, vos joueurs ont été très présents dans les duels…

C’est vrai, et c’était une des clés du match. À Wil aussi, j’avais trouvé que nous étions bons dans les duels, même si nous avions perdu (0-1). C’est donc une confirmation.

Et maintenant?

L’équipe a besoin de commencer une série. Elle a prouvé ce vendredi soir qu’elle avait les moyens d’inquiéter et de battre les meilleures équipes de la catégorie. On doit continuer à livrer ce genre de performances et à amasser des points.

À vos yeux, qu’est-ce qui compte le plus? La performance ou les points?