Ministère public de la Confédération : Andreas Müller est candidat à la succession de Michael Lauber

Le procureur fédéral fribourgeois est sur les rangs pour devenir le prochain procureur général de la Confédération. Également en lice, le procureur général genevois Olivier Jornot avait annoncé sa candidature début octobre.

Affaire Tinner

Andreas Müller travaille depuis de nombreuses années pour le Ministère public de la Confédération. Il s’est notamment fait connaître en tant que juge d’instruction fédéral dans l’affaire Tinner. Il était reproché au père Friedrich et à ses fils Urs et Marco d’avoir travaillé pour le compte du réseau pakistanais d’Abdul Qader Khan, qui livrait de la technologie nucléaire à la Libye.

En septembre 2012, le Tribunal pénal fédéral a prononcé les peines requises par le Ministère public de la Confédération contre Friedrich Tinner et ses deux fils. Urs et Marco Tinner ont été condamnés à 50 et 41 mois de prison et leur père à deux ans de prison avec sursis pour violations de la loi fédérale sur le matériel de guerre.