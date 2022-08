VTT: Andreas Seewald remporte le Grand Raid

Les vététistes au départ de Verbier, Nendaz, Hérémence et Evolène (respectivement 125, 93, 68 et 37 kilomètres) ont eu fort à faire samedi sous la grisaille. La course la plus longue a été remportée par Andreas Seewald. L’Allemand n’a eu besoin que de 6 heures pour rallier Verbier à Grimentz. «C’était une course tactique», a-t-il soufflé dans l’aire d’arrivée. Il a donc gagné l’épreuve reine devant Urs Huber (à 4’21), multiple vainqueur des éditions précédentes, et Simon Schneller (à 4’28), un autre Allemand.