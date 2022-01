Cocasse : Andrew Garfield a menti à Emma Stone

L’ex-petite amie de l’acteur ne savait rien de sa participation au dernier «Spider-Man».

Quand il s’agit de tenir un secret, Andrew Garfield est imbattable. L’acteur britannique de 38 ans, qu’on a récemment vu pousser la chansonnette dans la comédie musicale «Tick, Tick… Boom!» , a cultivé le mystère jusqu’au bout sur son rôle dans «Spider-Man: No Way Home». Même face à son ex-petite amie Emma Stone.

Celui qui incarnait Peter Parker dans les précédents volets, sortis en 2012 et 2014, s’est confié dans le podcast «Happy Sad Confused». Il a raconté que lorsque les rumeurs ont commencé à courir sur son retour dans le nouveau film avec Tom Holland, Emma n’a pas arrêté de lui envoyer des textos: «Elle me disait: «Est-ce que tu es dans le nouveau «Spider-Man?» Et je lui répondais: «Je ne sais pas de quoi tu parles.» Elle continuait: «Arrête, dis-le moi.» Et moi: «Honnêtement, je n’en sais rien.» Et lorsque Emma Stone a finalement vu le film? «Elle m’a dit: «Abruti», a rigolé Andrew Garfield.