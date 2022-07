Minisérie : Andrew Garfield pourrait incarner Richard Branson

Nominé aux Emmy Awards 2022 pour son rôle dans la minisérie «Under the Banner of Heaven» , Andrew Garfield est sur le point de signer pour jouer dans une autre minisérie, rapporte Deadline. Dans cette production baptisée «Hot Air,» le comédien britanno-américain de 38 ans devrait incarner l’entrepreneur anglais Richard Branson ( à l’origine de Virgin Galactic ).

Réalisée par David Leitch («Deadpool 2», «Bullett Train»), «Hot Air» sera une adaptation du livre «Dirty Tricks: British Airways' Secret War Against Virgin Atlantic», publié en 2000 et revenant sur l’histoire de la compagnie aérienne Virgin Atlantic, fondée par Branson, et la bataille que lui a menée British Airways.