The Chainsmokers: Andrew Taggart souffre d'alcoolisme

The Chainsmokers, duo electro-pop formé par les DJ Andrew Taggart et Alex Pall, qui a signalé son retour à la musique en 2022 de manière humoristique, a dévoilé le 2 juin 2023 «Self Destruction Mode». Le refrain de ce single, enregistré avec la chanteuse star de TikTok bludnymph, dit: «Je me suis réveillé en mode autodestruction. J’appuie sur go et je recommence. J’aime mes péchés, ils sont tout ce que je connais.» Andrew Taggart, à qui l’on a prêté une liaison avec Selena Gomez, a révélé sur Instagram que les paroles du morceau faisaient référence à sa situation personnelle.