Tennis: Andrey Rublev garde la tête froide et s’offre Medvedev

Ce derby des Moscovites exilés était l’occasion de se souvenir à quel point leur saison aura été secouée par l’actualité extra-sportive. Fin février, Daniil Medvedev était No 1 mondial et avait déjà empoché 40% de ses points annuels alors qu’Andrey Rublev venait de soulever à Dubaï le plus beau trophée de sa carrière. L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe les plongea ensuite dans l’incertitude, un inconfortable silence (malgré le «peace» inscrit par Rublev sur la caméra dans les Émirats) et une forme de mise au ban (Wimbledon).