Masters: Andrey Rublev s’invite à la fête du dernier carré

Combien sont-ils, dans la galaxie des parieurs, à avoir misé sur Andrey Rublev à la fin de la première manche ? Certainement pas beaucoup. Car à cet instant, il n’y avait tout simplement pas de match sur le central du Pala Alpitour. Stefanos Tsitsipas servait mieux, bougeait mieux et il remportait même les rares séquences de bras de fer en coups droits croisés d’une partie un peu décousue. Autant dire que rien n’indiquait la possible fin de ce scénario à sens unique.

Un break libérateur

Que s’est-il donc passé pour que ce quart de finale bascule ? On a beau chercher, les signes avant-coureurs ne sont pas légion. Tout s’est donc joué sur quelques coups au huitième jeu de la deuxième manche. Le Grec y a retenu presque imperceptiblement deux ou trois frappes, Rublev s’est soudain retrouvé avec ses premières balles de break dans la raquette. Et un énorme coup droit long de ligne plus loin, il lâchait un hurlement sorti des tréfonds de son être. Break, égalisation à un set partout et libération totale, le Moscovite faisait d’un winner trois bienfaits. Il était devenu un autre joueur.