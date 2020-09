bafi 04.09.2020 à 11:01

votre combat pour l égalité homme femme vous honore et je suis 100% avec vous mais ce n est pas le sujet, rediger un commentaire sur l article concerné, on passe d une video freestyle a la cause des femmes, bon si vous voulez.... et puis ce n est de Andri donc il s agit de plus nous ne sommes pas toujours obligé de parler de probleme sociétale un petit peu de légèreté de temps en temps fait du bien aussi