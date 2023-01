Ski freestyle: Andri Ragettli avec une petite pression «à la maison»

Le Suisse dans ses oeuvres. AFP

Une blessure en mars 2021 - ligaments croisés et internes du genou gauche + ménisque -, un retour express mais insuffisant pour marquer l'Histoire aux Jeux et même un livre... Le champion du monde 2021 de Slopestyle et triple vainqueur aux X-Games (2020 et 2022 en Slopestyle, 2021 en Big Air) a beaucoup fait parler de lui en dehors des parcs ces derniers temps. Mais la victoire le fuit depuis dix mois et c'est quasiment une éternité pour un tel talent.

Jeudi, le Suisse a dominé sa série qualificative et il espère fort en faire de même dimanche en finale du Slopestyle. Ragettli veut retrouver son standing sur le parcours qu'il considère lui-même comme «sa maison» et il aura une petite pression. Il n'a plus gagné depuis Bakuriani en toute fin de saison dernière et tant mieux s'il aime cet endroit, car c'est là-bas, en Géorgie, qu'auront lieu les Mondiaux dans trois mois. Lors de la seule compétition de Slopestyle de cet hiver 22/23, à Stubai, Ragettli s'est classé 2e, derrière Birk Ruud (Nor). En Big Air, il a fini 4e, 2e et 16e.

«Que le ski soit enfin de retour à l'affiche du Laax Open, ça signifie beaucoup pour moi, a souri celui qui est aussi une star des réseaux sociaux (plus de 500’000 followers sur Instagram!). Lors de ma dernière compétition dans ce parc, ma grand-mère était venue me voir sur la montagne. Je serais très heureux qu'elle soit de nouveau présente cette année. Je peux dormir à la maison et c'est dans ce parc que j'ai donné mes premiers coups de carres. Ensuite, pour les résultats, de toute façon, je suis généralement meilleur sous pression». Certains la boivent, lui s'en sert pour se stimuler encore plus.