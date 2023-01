Ski freestyle: Andri Ragettli l’emporte à la maison

Il a fallu jouer tactiquement pour bien figurer et, à ce petit jeu-là, Andri Ragettli a été le plus malin. Le local de l'étape a tout donné sur son premier run et il était tout simplement impossible à rattraper ensuite en seconde manche. Les 79,08 points du Suisse lui ont suffi pour renouer avec une victoire qui le fuyait depuis l'étape de Bakuriani en Géorgie (où auront lieu les prochains Mondiaux) il y a un peu plus de dix mois. Presque une éternité pour lui.

«C'est juste génial, a jubilé le Suisse à l'arrivée. C'est tellement incroyable de participer à la première épreuve de Slopestyle ici et de gagner... Aujourd'hui, c'était compliqué et je n'avais pas pu faire mon run à l'entraînement. Mais ça s'est éclairci ensuite en finale et ça a passé! Il y avait beaucoup de neige sur le slope et pas assez de vitesse entre les sauts. On verra si je fête ça. Avec la famille, c'est sûr, mais on verra ensuite.» Il faut dire que le jeune prodige est attendu dans quelques jours à Aspen (USA) pour les X-Games qui auront lieu la semaine prochaine déjà.