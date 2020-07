Google

Android 10 adopté plus vite que les autres versions

Cinq mois après son lancement, le système d’exploitation mobile était installé sur 100 millions d’appareils, a annoncé Google.

Les efforts de Google pour accélérer le déploiement des mises à jour de son système d’exploitation mobile ont payé. Dans un billet de blog , le géant du web s’est félicité du taux d’adoption d’Android 10, installé désormais sur 400 millions de smartphones dans le monde. Avec 100 millions d’appareils tournant sous ce logiciel cinq mois après sa sortie en 2019, ce système a battu un record. En effet, jamais une version d’Android n’avait été déployée aussi rapidement. C’est 28% plus rapide que son prédécesseur Android 9 Pie, indique la firme de Mountain View qui affiche un graphique comparatif.

«Nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités qui nous permettent de fournir des mises à jour de manière plus uniforme, rapide et efficace aux appareils», a souligné Google. La firme met notamment en avant le Project Treble et le Project Mainline qui vise à faciliter l’adaptation de son système aux différents smartphones.