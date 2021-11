Android : Android 11 n’est pas encore la version la plus adoptée

Avec 26,5% de parts de marché, la version 10 du système d’exploitation mobile de Google sortie en 2019 devance toujours Android 11, selon de nouvelles statistiques.

Depuis 2018, Google a cessé de publier son bilan mensuel sur le taux d’adoption des différentes versions d’Android. Mais le géant de Mountain View a dévoilé cette semaine de nouvelles statistiques concernant la répartition de son système d’exploitation mobile. Elles montrent que la fragmentation d’Android est toujours une réalité et qu’Android 11 (R), sorti il y a maintenant quatorze mois, n’est toujours pas la version la plus utilisée sur les smartphones Android du marché.

En effet, avec 24,2% de parts de marché, soit près d’un smartphone Android sur quatre, cette mouture est toujours devancée par Android 10 (Q). Lancée en 2019, cette dernière affiche 26,5% de parts de marché. Android 10 et 11 animent donc actuellement près de la moitié du parc de smartphones Android. Quant à Android 9 Pie, elle représente la troisième version la plus utilisée, avec 18,2% de parts de marché. Elle est suivie par Android 8 Oreo (13,7%), Android 7 Nougat (6,3%), Android 6 Marshmallow (5,1%), Android 5 Lollipop (3,9%), Android 4 KitKat (1,6%) et Android 4 Jelly Bean (0,6%).