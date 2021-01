En fouillant dans le code open source du système d’exploitation Android (AOSP), le site XDA Developers a mis le doigt sur des changements soumis par Google. Ils suggèrent l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité à venir sur Android 12, prochaine mise à jour majeure de l’OS mobile, qui devrait s’avérer utile. Il s’agit d’un nouveau système «qui gère l’état d’hibernation des applications. Elles peuvent entrer dans cet état lorsque les applications ne sont pas utilisées activement et peuvent être optimisées pour le stockage», décrit le code de Google.

Dans les faits, cette fonctionnalité vise à libérer de l’espace de stockage sur les smartphones en mettant en veille prolongée les apps inutilisées depuis un certain temps. On ignore pour le moment son fonctionnement exact, par exemple dans quel cas le système d’hibernation se déclenche. XDA Developers suppose qu’Android 12 pourrait comprimer certaines ressources de l’app pour libérer de l’espace. D’autres questions restent en suspens: le processus sera-t-il entièrement automatisé ou sera-t-il possible de le faire manuellement? Est-ce que le système avertira les utilisateurs qu’une app a été placée en hibernation? Le code ne le précise pas encore.