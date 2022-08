Mobile : Android 13 déployé sur les premiers smartphones compatibles

Google a rendu disponible avant l’heure la version définitive de son nouveau système d’exploitation mobile sur les appareils Pixel.

Android 13 ajoute une couche de personnalisation et de sécurité. Google

Google a annoncé lundi avoir déployé la version stable d’Android 13, nouvelle mise à jour majeure de son système d’exploitation mobile, dont les moutures précédentes arrivaient traditionnellement à la rentrée. Pour le moment, seuls les appareils Pixel (à partir de la série 4) de la marque peuvent bénéficier de cette mise à niveau. Google précise que sur les appareils Pixel 6 et 6 Pro, il ne sera pas possible de revenir à Android 12 une fois la mise à jour installée. D’autres smartphones des marques mentionnées par Google devraient avoir droit à la mise à jour d’ici à la fin de l’année. Il s’agit des appareils compatibles Samsung Galaxy, Asus, HMD (Nokia), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi et d’autres.

Les principales nouveautés se trouvent sous le capot, le nouveau système se concentrant sur «la vie privée, la sécurité et la productivité des développeurs», indique Google. Les utilisateurs pourront néanmoins trouver des nouvelles options de personnalisation «pour adapter les apps tierces au thème et aux couleurs du fond d’écran de votre téléphone», la possibilité de définir une langue pour chaque application spécifique, un meilleur système de gestion des notifications, ainsi qu’une nouvelle version plus visuelle du lecteur audio. Android 13 prend désormais aussi en charge la technologie d’audio spatial et le Bluetooth LE Audio.

Fragmentation importante

Le déploiement de la dernière mise à jour majeure d’Android intervient à l’heure où la fragmentation du système d’exploitation mobile de Google est toujours aussi importante. La version 11 d’Android reste majoritaire, d’après les chiffres récemment fournis par le géant américain. Cette mouture est en effet installée sur plus de 27% des smartphones Android, alors que la part de marché d’Android 12, lancé il y a près d’un an, est de seulement 13,3%. Même Android 9 fait mieux avec ses 14,5% de parts de marché, contre 22,3% pour Android 10 et 10,9% pour Android 8, lancé en 2017.