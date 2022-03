Google Messages : Android embrasse les émojis-réactions d’iMessage

La mise à jour de Google Messages permet d’afficher un équivalent des émojis de réaction créés depuis l’app Messages sur iPhone.

Google rend l’interaction entre utilisateurs de smartphones Android et d’iPhone plus fluide et conviviale. Jusqu’ici, lorsqu’un utilisateur de l’app Messages d’Apple ajoutait un émoji en guise de réaction (en sélectionnant l’un des six proposés après un appui long sur un message reçu), celui-ci apparaissait retranscrit sous forme de texte sur l’appareil Android de son destinataire. [Nom de l’utilisateur] a ajouté un «J’aime» à [message], pouvait-il lire. Désormais, après une phase de test, les réactions d’iMessage apparaîtront sous forme d’émojis, bien que ces derniers ne soient pas totalement identiques. Par exemple, le cœur sera remplacé par un émoji souriant avec les yeux en forme de cœur, tandis que la réaction «HA HA» sur iOS sera traduite par l’émoji qui pleure de rire, dans les bulles de Google Messages.