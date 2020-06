Mobile

Android va indiquer le vrai motif d’un appel entrant

Pour lutter contre le spam et les fraudes, l’app Téléphone de Google se dote d’une fonctionnalité d’appels vérifiés pour les entreprises.

Les entreprises peuvent authentifier leurs numéros de téléphone et vérifier leurs appels. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

L’app Téléphone de Google a été mise à jour pour intégrer une nouvelle fonctionnalité qui vise à mettre des bâtons dans les roues des escrocs. Baptisée Appels vérifiés (Verified Calls, en anglais), elle permet à l’utilisateur de non seulement connaître l’identité des entreprises qui l’appellent, comme c’est aujourd’hui le cas grâce aux numéros recensés sur Google Maps, mais à présent aussi la raison du coup de téléphone.

Activée par défaut, cette nouveauté vise à «éviter les arnaques et la fraude», explique Google sur une page de support. L’utilisateur pourra ainsi voir s’afficher l’identité et le logo des entreprises qui tente de le joindre et qui auront authentifié leurs numéros de téléphone auprès de Google. L’app Téléphone affichera à l’écran aussi le motif de l’appel entrant avec un message tel que «planification de votre installation internet» ou «livraison du repas», suivant les exemples donnés par le géant du web.