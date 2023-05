Football: Andy Diouf: «Le FC Bâle ne panique jamais»

Andy Diouf dit ne jamais ressentir la pression, lorsque cela a trait au football. C’est peut-être son secret. Celui qui lui permet d’aller faire 40 mètres en conduite de balle avant de frapper de l’entrée de la surface et de permettre au FC Bâle d’éteindre le stade Artemio Franchi. «C’est un peu une saison de révélation pour moi, consent-il. Je peux montrer toutes mes qualités sur les scènes suisse et européenne, c’est ce que j’étais venu chercher.» Le Français n’a pas encore 20 ans, mais il a déjà rempli sa mission. Jeudi, face à la Fiorentina, il aura été l’un des meilleurs joueurs du succès 2-1 en demi-finale aller de Confernce League.

On peut dire que c’est un plan, et pas forcément la chance. Nous savions que la Fiorentina allait commencer fort ce soir, et qu’elle allait nous libérer des espaces avec le temps. Nous avons cette force-là de parvenir à monter en puissance, nous l’avons encore montré ce soir. Mais nous ne sommes qu’à la moitié du chemin, et nous essaierons de le montrer encore jeudi prochain.