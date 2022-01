Tennis - Andy Murray et Nick Kyrgios ont mis le feu à Melbourne

Andy Murray et Nick Kyrgios n’ont pas tout à fait la même approche d’un tournoi au temps du Covid. Quand le premier refuse d’enlever son masque alors même qu’on l’y autorise en salle de presse, le deuxième prend des bains de foule et se permet même de tremper ses lèvres dans la bière d’un fan.

Nick Kyrgios, le héros local, s’est parfaitement nourri de cette ambiance des grands soirs pour balayer le pauvre Liam Broady 6-4 6-4 6-3, tout en faisant le spectacle avec un service à la cuillère entre les jambes (!). «Je pensais qu’ils allaient faire ce cri pendant dix minutes. Ils l’ont fait pendant deux heures. C’était un véritable zoo là-bas», a réagi l’Australien, qui a rendez-vous avec le No 2 mondial russe Daniil Medvedev demain. Voilà qui promet encore une belle soirée Down Under.