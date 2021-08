Tennis - La colère froide de Murray contre Tsitsipas à l'US Open

Il fallait voir sa mine déconfite après son élimination au 3e tour de Wimbledon, début juillet. Andy Murray a beau revenir de deux opérations et jouer désormais avec une hanche en métal, il n’en reste pas moins un compétiteur absolu. Avoir fait vibrer le public du Centre court pendant trois matches n’avait clairement pas suffi à son bonheur au début de l’été et nul doute que le triple lauréat en Grand Chelem mettra du temps à digérer sa sortie de route d’entrée à l’US Open.

Opposé lundi après-midi, heure de New York, au No 3 mondial Stefanos Tsitsipas dans ce qui n’était ni plus ni moins que le match pop-corn de la journée sur le papier, l’Écossais de 34 ans s’est incliné après un combat acharné mais va néanmoins quitter Flushing Meadows avec deux certitudes: celle qu’il est dans le vrai pour lutter avec les meilleurs joueurs du monde actuels et que tous les efforts qu’il a fournis pour revenir au plus haut niveau valent bien le coup.