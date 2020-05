Tennis

Andy Murray pointe le sexisme du doigt

Fervent défenseur de l'égalité des sexes, l'Écossais milite pour une fusion entre l'ATP et la WTA.

«Suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper?» Il y a quelques jours, via Twitter, Roger Federer affichait publiquement sa volonté de voir fusionner les circuits WTA et ATP. Une proposition qui a trouvé écho auprès de Rafael Nadal et Simona Halep, entre autres.