Wimbledon: Des manucures imaginées par Andy Murray

Double champion à Wimbledon et médaillé d’or olympique, Andy Murray ajoute une corde à son arc. En collaboration avec American Express UK et Michelle Humphrey, manucure de célébrités comme Adèle ou Dua Lipa, le sportif écossais a élaboré des manucure pour le bar à ongles , qui se tient en marge du tournoi.

Quatre motifs ont été créés pour l’occasion à partir de symboles du tournoi. «Le logo de Wimbledon, mais dans une version plus abstraite qui suit la tendance de l’espace négatif (espaces sans vernis pour créer des motifs)», décrit Michelle Humphrey. «Ensuite, nous avons un joli filet de tennis en vert et blanc, un autre qui est une ode aux fraises à la crème et une mini-balle de tennis aussi.» Ce dernier est d’ailleurs le préféré d’Andy Murray.