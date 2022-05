Tennis : Andy Murray sort Dominic Thiem à Madrid

La rencontre entre l’Écossais, qui n’avait plus joué sur terre battue depuis deux ans, et l’Autrichien, de retour de blessure, a tourné à l’avantage du premier.

Murray, bénéficiaire d’une invitation, n’a pas cédé son service de la partie (3 balles de break sauvées), remportée en 1 heure 42 min. Thiem, surtout, a payé ses trop nombreuses fautes directes, seize dans le premier set (contre 3 pour Murray), et plus d’une trentaine au total, en particulier en coup droit.

L’Autrichien de 28 ans, ex-No 3 mondial aujourd’hui 91e, est resté éloigné du circuit pendant dix mois, entre juin dernier et mi-avril, poignet droit blessé, et bataille pour revenir au plus haut niveau. Mais il court toujours après une première victoire et a désormais perdu ses trois premiers matches: à Belgrade contre l’Australien John Millman (6-3 3-6 6-4), à Estoril face au Français Benjamin Bonzi (6-3 7-6) et lundi soir contre Murray. Son dernier succès remonte à presque un an. Précisément au 12 mai dernier à Rome.